Erhöhen alle hochverarbeiteten Lebensmittel das Krebsrisiko?

Es stellte sich heraus, dass Personen, die viele hochverarbeitete Produkte zu sich nehmen, eher übergewichtig sind und einen niedrigen sozioökonomischen Status aufweisen. Ferner wurde eine Assoziation zwischen der Menge der verzehrten hochverarbeiteten Lebensmittel und der Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, festgestellt.

Ein Anstieg des Anteils hochverarbeiteter Lebensmittel in der Ernährung um 10 Prozent bedeutete in der Analyse ein um 2 Prozent höheres Krebsrisiko und 6 Prozent höhere Krebsmortalität. Vergleicht man die Gruppe der niedrigsten mit der höchsten Aufnahme an hochverarbeiteten Lebensmitteln, so hatte die letztere ein 7 Prozent höheres allgemeines Krebsrisiko.

Interessant ist, dass die Studienteilnehmenden mit dem höchsten und niedrigsten Verzehr an hochverarbeiteten Lebensmitteln sich wesentlich beim Konsum gezuckerter Getränke und Limonaden unterschieden, aus anderen hochverarbeiteten Produktkategorien jedoch ähnlich viel gegessen wurde.

Leute, die viele hochverarbeitete Lebensmittel konsumierten, tranken im Vergleich zu Personen, die das nicht tun, viel mehr Softdrinks. In den anderen Lebensmittelkategorien der hochverarbeiteten-Produktgruppe waren die Unterschiede marginal. Beispielsweise scheinen Fleischersatzprodukte, sowie salzige und süße Snacks in dieser Studie beim Krebsrisiko eine untergeordnete Rolle zu spielen.