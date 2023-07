Die Sonder-PZN für die neue Engpasspauschale in Höhe von 50 Cent netto bzw. 60 Cent brutto steht. Das war es dann aber offensichtlich auch schon, was es zu den Abrechnungsmodalitäten zu verkünden gibt. Somit können die Apotheken die neue Pauschale, die ihnen ab 1. August zusteht, erst einmal nicht abrechnen.

Laut dem Vorsitzenden des Deutschen Apothekerverbands (DAV), Hans-Peter Hubmann, arbeiten der GKV-Spitzenverband, der DAV, die Apothekensoftware-Häuser sowie die Apothekenrechenzentren mit Hochdruck an einer pragmatischen technischen Umsetzung hinsichtlich der Bedruckung der Rezepte. Über entsprechende Ergebnisse sollen die Apotheken umgehend informiert werden. „Auch wenn die Höhe der neuen Pauschale viel zu niedrig angesetzt wurde, freuen wir uns, dass der Gesetzgeber das Engagement der Apotheken in der Lieferengpass-Krise zumindest anerkennt“, so Hubmann in einem Pressestatement. Der DAV werde alles dafür tun, dass die Apotheken das Honorar so schnell wie möglich abrechnen können.