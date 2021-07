Nun gibt es Cannabis vom BfArM: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat am 7. Juli 2021 den staatlichen Verkauf von Cannabis zu ausschließlich medizinischen Zwecken an Apotheken gestartet. Apotheken können künftig über das Portal www.cannabisagentur.de medizinisches Cannabis in pharmazeutischer Arzneimittelqualität zur Versorgung der Patient:innen beziehen. Das medizinische Cannabis stammt von drei Unternehmen, die das Cannabis im Auftrag der Cannabisagentur des BfArM in Deutschland anbauen. Vertrieben wird das Cannabis vom BfArM über ein Distributionsunternehmen, die Cansativa GmbH. Das Start-up aus dem Frankfurter Umland hatte im August vergangenen Jahres als einziges Unternehmen den Zuschlag für den Großhandel mit Cannabisblüten aus deutschem Anbau vom BfArM erhalten. Neben dem Vertrieb zeichnet Cansativa für Lagerung, Kommissionierung und Ausgangslogistik verantwortlich.

Die ersten Cannabisblüten aus deutschem Anbau erhalten Apotheken von Aphria. Aphria ist neben Aurora und Demecan eines von drei Unternehmen in Deutschland, das im Frühjahr 2019 vom BfArM die entsprechende Erlaubnis erteilt bekommen hatte. Derzeit dürfen in Deutschland bis zu 2,6 Tonnen Cannabis pro Jahr angebaut und geerntet werden. Zur Erinnerung: Die vom BfArM im Rahmen eines EU-weiten Vergabeverfahrens beauftragte deutsche Anbaumenge von 10.400 kg medizinischem Cannabis ist auf vier Jahre mit jährlich jeweils 2.600 kg verteilt. Bei der Festlegung der Ausschreibungsmenge durch das BfArM war auch zu berücksichtigen, dass medizinisches Cannabis von den Apotheken nicht nur von der Cannabisagentur, sondern weiterhin auch von Importeuren bezogen werden kann.