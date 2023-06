Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat am gestrigen Dienstag bekannt gegeben, dass es den Verkaufspreis für Medizinal-Cannabisblüten angepasst hat. Grund sei die Entwicklung der ärztlichen Verschreibungen: Es würden bevorzugt Cannabissorten mit einem hohen THC-Gehalt verordnet. In der Folge fragten Apotheken die vom BfArM ebenfalls angebotenen Sorten mit geringerem THC-Gehalt weniger nach. Und so passt das BfArM den auf einer Mischkalkulation basierenden Verkaufspreis von 4,30 Euro pro Gramm zum 1. Juli 2023 auf 5,80 Euro an.

Die Apothekenvergütung für Medizinalcannabis ist in der Anlage 10 zum Vertrag über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen (Hilfstaxe) geregelt. Die speziellen Regelungen, die BfArM-Cannabis betreffen (Teile 2a, 3a und 7 der Anlage 10), beruhen auf einem Schiedsspruch und sind bis Ende Juni 2023 befristet.