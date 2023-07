Stada übernimmt Antistax und weitere Sanofi-Marken

Stada baut sein Consumer-Healthcare-(CHC)-Portfolio in Europa aus. Wie das Unternehmen mit Sitz in Bad Vilbel am heutigen Mittwoch mitteilt, übernimmt es OTC-Marken von Sanofi in zahlreichen Ländern, einschließlich Belgien, Deutschland, Ungarn, Spanien, Großbritannien und Schweden. Die Transaktion umfasst europäische Marken wie die Omnivit-Vitamine und die Allergie-Augentropfen Lomudal und Opticrom. Außerdem wird in Deutschland die Antistax-Reihe künftig von Stada vertrieben. Sie umfasst unter anderem Venentabletten und Venencreme, die einen Extrakt aus rotem Weinlaub enthalten und bei Venenbeschwerden eingesetzt werden. Darüber hinaus gehören die beiden Schmerzmittel AAS und Dolalgial sowie Bila-Git gegen Gallenblasenbeschwerden zum erworbenen Portfolio.