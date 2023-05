Was die Apotheken nun brauchen, um auch in Zukunft noch für ihre Patientinnen und Patienten da sein zu können, liegt für Verbandschef Hans-Günter Lund auf der Hand: Eine Honorarerhöhung muss her, und zwar dringend. Schon viel zu lange seien sie von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abgekoppelt. „So kann es nicht weitergehen“, sagt Lund im Gespräch mit der DAZ. Die am kommenden Sonntag anstehenden Kommunalwahlen nimmt der AVSH zum Anlass, seine Mitglieder zum Protest aufzurufen. Ursprünglich hatte der Verband offenbar einen neuen Apothekenstreik ins Auge gefasst – in einer Pressemitteilung vom heutigen Montag lässt der AVSH nun jedoch offen, wie der Protest am morgigen Dienstagvormittag aussehen soll.

Lund betont gegenüber der DAZ, Ziel sei es, Aufmerksamkeit für die Lage der Präsenzapotheken zu schaffen. Seine Apotheke in Leck bleibe morgen Vormittag geschlossen und auch die Kollegen in der Umgebung zögen mit. Es sei aber auch möglich, sich auf andere Weise Gehör zu verschaffen und die Patientinnen und Patienten zu informieren – die Entscheidung, welche Form des Protests sich für die individuelle Apotheke eigne, überlässt er den Inhaberinnen und Inhabern selbst. In jedem Fall hofft Lund auf rege Beteiligung: In einer Umfrage des Verbands vom Februar 2023 haben sich Lund zufolge 93 Prozent der Mitglieder für einen Streik ausgesprochen. Die Rücklaufquote habe stolze 70 Prozent betragen – für den Verband sei das ein klares Signal gewesen, erneut zu einem Aktionstag aufzurufen. Bereits im Oktober 2022 hatten die Apotheken in Schleswig-Holstein gestreikt, damals vor dem Hintergrund der geplanten Anhebung des Kassenabschlags.