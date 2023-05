Verband bittet um Apothekenschließung am Dienstagvormittag

Der neue Aktionstag soll allerdings an einem Dienstagvormittag stattfinden. Der Verband bittet, die Apotheken am 9. Mai, „möglichst von 8 bis 14 Uhr zu schließen“. Über eine eventuelle Versorgung durch die Notdienstklappe steht im Rundschreiben nichts. Es gibt dort allerdings eine Begründung für den gewählten Termin. Rechtzeitig vor der schleswig-holsteinischen Kommunalwahl am 14. Mai solle damit gegenüber Kunden, Politikern und Medien auf den unverzichtbaren Stellenwert der Apotheken hingewiesen werden. „Die Kommunalwahl richtet den Fokus auf unser Zusammenleben vor Ort“, heißt es im Rundschreiben. Dazu wirft der Verband die Fragen auf: „Wie sähe eine Gemeinde ohne Apotheke, ohne Möglichkeit der persönlichen Beratung und des menschlichen Austausches aus? Wollen wir so leben?“

Aktionsmaterial vom Verband

In einem Flyer für die Kunden zeigt der Verband, wie die Apothekenzahl in Schleswig-Holstein seit 2008 gesunken ist und wie dort die Altersverteilung der Apothekeninhaber aussieht. Demnach sind 30,13 Prozent der Inhaber 60 Jahre alt oder älter. Im Flyer werden außerdem die zehn, Ende Februar beschlossenen Forderungen der ABDA aufgelistet. Als weiteres Aktionsmaterial bietet der Verband Plakate, darunter ein Motiv, das für die ABDA gedacht war und auf die Situation in Schleswig-Holstein umgearbeitet worden sei. Einige Plakate und ein Vordruck für einen Handzettel beziehen sich speziell auf den Einsatz der Apotheken gegen Lieferengpässe.