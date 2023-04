ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening, hatte dazu am gestrigen Mittwoch erklärt, sie habe „kein Verständnis“ für solche Empfehlungen. „Arzneimittel sind ein beratungsbedürftiges Produkt“, heißt es in einer Pressemitteilung der ABDA, „ihre Verharmlosung durch die Angebote auf Online-Shopping-Kanälen kann die Gesundheit von Menschen gefährden.“ Overwiening weiter: „Grundsätzlich sollten Krankenkassen ihren Versicherten keine Leistungserbringer empfehlen und sie zu bestimmten Anbietern lotsen.“

„Expertise der Apothekenteams wichtig"

Hinzu komme, dass gerade die AOKen wissen sollten, wie wichtig die Expertise der Apothekenteams für die Gesundheit der Bevölkerung sei. In diesem Zusammenhang wies die ABDA-Präsidentin auf die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit in Sachsen und Thüringen mit der AOK Plus und den Ärzten im Rahmen der Arzneimittel-Initiative Sachsen-Thüringen (ARMIN) hin. „Dabei konnten wir erst kürzlich zeigen, dass auch durch das Medikationsmanagement der Apotheken die Mortalität der beteiligten Patientinnen und Patienten gesenkt werden konnte.“