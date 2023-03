Peptid-Vakzine wirkt gegen Aspergillus, Candida und Pneumocystis

Literatur

[1] Bongomin F et al. Global and multi-national prevalence of fungal diseases-estimate precision. J Fungi 2017;3(4):57, doi: 10.3390/jof3040057

[2] Rayens E et al. Immunogenicity and protective efficacy of a pan-fungal vaccine in preclinical models of aspergillosis, candidiasis, and pneumocystosis. PNAS Nexus 2022;1(5):pgac248, doi: 10.1093/pnasnexus/pgac248