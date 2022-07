Britische Ketten-Apotheken sperren samstags zu – Apothekerorganisation bangt um Versorgung

Die PDA beklagt in ihrem aktuellen Brief, dass großen Ketten bisher keine echten Strafen drohen, wenn sie unvorhergesehen und aus Kalkül schließen. In Schottland soll der NHS laut PDA den Apotheken in einigen Regionen sogar in diesem Jahr erlaubt haben, im Juli und August samstags zu schließen. Kurzfristige Schließungen von Apotheken seien inzwischen weitverbreitet und würden instrumentalisiert. Das habe nicht nur ernsthafte Auswirkungen für die Patienten, deren Zugang zu Medikamenten beschränkt werde, sondern belaste andere Teile des National Health Service wie Ärzte, Notdienste und Notaufnahmen, die ohnehin schon unter Druck stünden, betont die PDA. Sie mutmaßt in ihrem Brief auch, große Ketten würden das Argument des Personalmangels benutzen, um die Regulierungen für Apotheken aufzuweichen. Vermutlich sei es ihr Ziel, die Regel abzuschaffen, dass Pharmazeuten in der Apotheke anwesend sein müssen. Der Brief endet mit einem nachdrücklichen Appell an die NHS und Politik: „Wir glauben, dass Sie in dieser Angelegenheit dringend und effektiv eingreifen müssen ohne weitere Verzögerung.”