Drohanrufe im Notdienst – so habe ich das Problem gelöst

Und so beschloss Weber, das Problem aktiv anzugehen. „Ich habe mich mit meinem Telekommunikationsanbieter in Verbindung gesetzt und gefragt, was ich tun kann. Dort bekam ich den Tipp, für die Notdienste eine Warteschleife vorschalten zu lassen. Bevor Anrufer nachts bei mir in der Apotheke durchkommen, müssen sie sich jetzt erstmal eine Ansage anhören, in der darauf hingewiesen wird, dass wir Notdienst haben und welche Anlaufstellen es bei echten medizinischen Notfällen gibt. Erst dann hat man die Möglichkeit, eine pharmazeutische Beratung zu erhalten – von einem Apotheker.“

Diese Formulierung wählte Weber bewusst im Maskulinum. Zudem bat sie einen Bekannten mit einer markant männlichen Stimme, die Ansage einzusprechen. „Die Täter rufen ja bewusst dort an, wo sie glauben, Frauen zu erreichen“, erklärt die Apothekerin. „Wenn ich suggeriere, dass gleich ein Mann ans Telefon gehen wird, ist der Reiz verflogen.“ Der Trick zeigt Wirkung: Seitdem nachts die Ansage vorgeschaltet ist, habe sie keinen einzigen obszönen Anruf mehr erhalten, sagt Weber. „Auch diese nervigen Anrufe, ob ich denn Notdienst hätte, haben sich erledigt“, freut sie sich. Die Nachtdienste seien inzwischen wesentlich angenehmer als noch vor einigen Monaten.