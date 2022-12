Meine Themen des Jahres – Dienstleistungen, Streik und Drohanrufe

Was droht, wenn die Politik so weitermacht und die Apotheken zu Tode spart, demonstrierten die Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und dem Saarland am 19. Oktober: Für einen Mittwochnachmittag blieben dort die Offizinen geschlossen. Die Streikbeteiligung lag in allen vier Bundesländern bei mehr als 90 Prozent – ein großer Erfolg für die Initiatoren und wohl Ausdruck der dramatischen Lage, in der sich das Apothekenwesen hierzulande mittlerweile befindet.

Auch wenn der Bundestag die Erhöhung des Kassenabschlags trotz des Protests wie vorgesehen verabschiedete: Zu verstehen ist die Aktion als erfolgreicher Testlauf für die kommenden Monate – denn im Frühjahr droht die große Strukturreform im Gesundheitswesen. Die ABDA will derweil bereits Signale empfangen haben, dass die Apotheken dabei von neuen Sparideen verschont bleiben sollen – stattdessen könnte es ein zweites Apotheken-Stärkungsgesetz geben.