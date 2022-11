Erfolgreich als Vertretungsapotheker

Wie so oft, gibt es verschiedene Wege, um Kunden zu gewinnen. Zum einen gibt es Agenturen und Plattformen, die bei der Vermittlung selbständiger, freiberuflicher Vertretungsapotheker behilflich sind. Angebote und Termine können online ausgesucht werden. Das bietet eine maximale Freiheit, da man nicht durch eine Agentur in bestimmte Apotheken entsendet wird oder in irgendeiner Form weisungsgebunden ist. Die Stellenmärkte der Kammern werden ebenfalls gerne für Vertretungsgesuche genutzt. Selbständige Vertretungsapotheker, die schon länger im Business tätig sind, haben meistens einen großen Pool an Kunden. Darum benötigen sie in der Regel keine Vermittlung mehr. Zufriedene Kunden empfehlen ihre Vertretungsapotheker gerne weiter. Im besten Fall fällt so eine Akquise nach einigen Jahren weg.