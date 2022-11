Apotheker Gerald Hanbuch ist derzeit Inhaber von drei Apotheken: der DocApotheke in Worms Westend, der Kloster-Apotheke in Lambrecht und der Gutenberg-Apotheke in Neustadt an der Weinstraße. Und von Letzterer, von der Gutenberg-Apotheke, will sich Hanbuch trennen. Auf Facebook postete er, dass er diese Apotheke verschenken möchte. Das macht neugierig. Warum trennt man sich von einer Apotheke, die in einem Ärztehaus liegt und eigentlich sehr gute Voraussetzungen für einen stabilen und auskömmlichen Umsatz mit sich bringt?