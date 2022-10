Der Apothekerberuf soll sich weiterentwickeln vom hauptsächlichen Logistiker hin zum Gesundheitsdienstleister. Das haben in den letzten Jahren Gesundheitspolitiker:innen jeglicher Couleur immer wieder deutlich gemacht. Die honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen sollen der erste Schritt in diese Richtung sein. Was das Apothekenhonorar betrifft, war daher die Ansage seitens der Politik meist: Mehr Geld gibt es nur für zusätzliche und neue Aufgaben, nicht aber für die Packungsabgabe. Innerhalb der Apothekerschaft stößt zumindest der Teil mit der inhaltlichen Weiterentwicklung bei vielen grundsätzlich auf Zustimmung. Gibt es doch etliche Apotheker:innen, die gerne pharmazeutischer arbeiten und ihr umfangreiches Wissen rund um die Arzneimitteltherapie in der täglichen Praxis anwenden möchten.