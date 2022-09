„Jeder Mensch auf der ganzen Welt wird irgendwann in seinem Leben Medikamente einnehmen, um Krankheiten vorzubeugen oder sie zu behandeln. Medikamente verursachen jedoch manchmal ernsthafte Schäden, wenn sie falsch gelagert, verschrieben, abgegeben, verabreicht oder unzureichend überwacht werden“, mit diesem Zitat macht das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) auch in diesem Jahr wieder auf den Welttag der Patientensicherheit aufmerksam. Seit 2019 findet dieser jedes Jahr am 17. September statt und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) initiiert. In diesem Jahr steht der Tag der Patientensicherheit unter dem Motto „Sichere Medikation“ mit dem Slogan „Medikamente ohne Schaden“.