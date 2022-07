Was heißt das konkret? Mitarbeitende und Institutionen im Gesundheitswesen sind aufgerufen, sich mit eigenen Aktionen rund um den 17. September zu beteiligen und Patientensicherheit so sichtbar zu machen. Zum Aktionstag bietet das APS allen Einrichtungen und Organisationen des Gesundheitswesens an, ihr Engagement für Patientensicherheit auf der Aktions-Webseite vorzustellen – in einer Präsenzveranstaltung oder online, lokal oder überregional, für die Bevölkerung oder für ein Fachpublikum. Wichtig sei die Bewusstseinsbildung für die Bedeutung der Patientensicherheit, heißt es. Daran knüpfe auch der Aufruf von WHO und APS an, am 17. September die Fassade der eigenen Organisation oder ein interessantes Gebäude in der Umgebung in Orange leuchten zu lassen. Mit dieser Signalfarbe sollen weltweit leuchtende Bekenntnisse zur Patientensicherheit geschaffen werden, um das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schärfen, so das APS.

Apotheken könnten diese Gelegenheit zum Beispiel nutzen, um die Dienstleistungen bekannt zu machen und so den einen oder anderen Patienten zu motivieren, sie in Anspruch zu nehmen.