Gesundheitsökonom und Digitalisierungsfachmann Professor David Matusiewicz erwartet, dass die digitale Transformation für die Apotheken einen radikalen Umbruch bedeuten wird. Wer nicht mitgeht, wird nicht überleben. Und ja, wenn man die Dinge einfach so laufen lässt, hat er mit großer Wahrscheinlichkeit recht. Die anstehende Marktbereinigung wird eine spürbare Reduktion der Apothekenzahlen mit sich bringen. Was der Ökonom mit einem Schulterzucken quittiert, weil es in seinen Augen ohnehin zu viele Apotheken gibt, ist aber aus Versorgungssicht ein großes Problem. Denn die platte Aussage „es gibt ohnehin zu viele Apotheken“, die vor Matusiewicz schon viele Ökonomen getätigt haben, greift viel zu kurz und wird der Komplexität der Sache nicht gerecht.

Für die Innenstädte deutscher Großstädte mag richtig sein, dass die Versorgung auch mit deutlich weniger Apotheken keinen Deut schlechter wäre. Insbesondere dann nicht, wenn man davon ausgeht, dass besonders leistungsstarke Apotheken den Wandel überleben werden. Aber die Welt besteht nicht nur aus Innenstädten von Großstädten, wo Patient:innen freie Apothekenwahl im wahrsten Sinne des Wortes haben. Ganz im Gegenteil: Der große Teil der Menschen lebt in Stadtrandlagen oder auf dem Land. Und da macht sich das Apothekensterben der vergangenen Jahre schon jetzt bemerkbar, ohne dass die große digitalisierungsbedingte Marktbereinigung abgeschlossen ist. Ja vielleicht sogar, ohne dass sie wirklich schon begonnen hat. Aber in diesen Regionen ist die wohnortnahe Versorgung durch Apotheken bereits jetzt ernsthaft in Gefahr. Wenn die versorgungsrelevanten Apotheken einmal weg sind, sind sie weg. Das Rad wäre dann nur mit staatlichen Eingriffen zurückzudrehen.