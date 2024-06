BMG vermisst konstruktive Vorschläge der ABDA

Über die geplante Apothekenreform diskutierten am heutigen Mittwoch der Leiter der Abteilung für Arzneimittel- und Medizinprodukte im Bundesgesundheitsministerium (BMG) Thomas Müller, der Geschäftsführer der Treuhand Hannover Sebastian Schwintek, Holger Seyfahrt, Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbandes und der Gesundheitsökonom David Matusiewicz.

In der vom Branchendienst Apotheke Adhoc veranstalteten Diskussionsrunde, gab Thomas Müller auch Einblicke in die Verbändeanhörung zur Apothekenreform, die am Dienstag im BMG stattgefunden hatte. Dort habe es viel Widerstand aus den Reihen der Ärzteschaft gegen die Pläne zur Ausweitung der Impf- und Testungsbefugnisse für die Apotheken gegeben.

Von der ABDA kamen – aus seiner Sicht – keine konstruktiven Vorschläge für eine Strukturreform. Anders wurden offensichtlich Adexa und die Freie Apothekerschaft (FA) wahrgenommen. Die FA-Vorsitzende Daniela Hänel regte laut Müller an, über eine Erhöhung der Zuzahlung der Patient*innen zu reden.