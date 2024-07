„Verschreibungspflichtig durch Apotheken“: Autorengruppe will neue Abgabekategorie schaffen

Auch wenn diese Idee noch Feinschliff benötigt, ist doch erkennbar, dass sie grundsätzlich Potenzial bietet – sowohl aus heilberuflicher Perspektive als auch aus Patientensicht. Denn zum einen würde so für jeden erkennbar, dass der Einsatz bestimmter OTC-Präparate einer besonders sorgfältigen Abwägung und Beratung bedarf, die nur das pharmazeutische Personal im persönlichen Gespräch leisten kann. Das kann dazu beitragen, den Wert der pharmazeutischen Beratung in der öffentlichen Wahrnehmung hervorzuheben und hätte gleichzeitig eine Signalwirkung für die Patientinnen und Patienten, die einen entsprechenden Arzneimittelwunsch hegen.

Chancen für weitere OTC-Switches?

Zum anderen ist es denkbar, dass sich daraus Chancen für weitere OTC-Switches ergeben könnten. Denn möglicherweise fiele es dem Sachverständigenrat für die Verschreibungspflicht leichter, bestimmte Wirkstoffe lediglich von der ärztlichen in die apothekerliche Verschreibungspflicht zu entlassen, als sie gänzlich als OTC einzustufen. Ohnehin ist es naheliegend, den Sachverständigenrat damit zu beauftragen, die Arzneistoffe festzulegen, die in die neue Abgabekategorie einsortiert werden sollen.

Durch die in der Stellungnahme vorgesehene Eingliederung in das Rx-Festpreissystem sollte die Wirtschaftlichkeit für die Apotheken gesichert sein und Preisschlachten unterbunden werden. Gleichzeitig ist durch den geforderten persönlichen Kontakt der Versandhandel außen vor – ein weiterer Pluspunkt für die stationären Apotheken.

Zwei Stolpersteine

Aus diesen zwei Aspekten ergeben sich jedoch mögliche Probleme. Zum einen könnten die Preise für einige Arzneimittel steigen, die in die neue Abgabekategorie fallen. Es ist zwar auch der umgekehrte Fall denkbar, aber schon einzelne zusätzliche Belastungen der Patientinnen und Patienten könnten die Umsetzung erschweren. Denn Wählerstimmen gewinnt man mit solchen Initiativen eher nicht. Die Autoren gehen in ihrer Stellungnahme davon aus, dass die Packungspreise in der neuen Kategorie bei 10 bis 12 Euro beginnen dürften, halten das aber für zumutbar und angemessen.

Zum anderen ergäbe sich daraus faktisch ein Versandverbot durch die Hintertür, das mit hoher Wahrscheinlichkeit letztlich vor dem Europäischen Gerichtshof landen würde. Ob das Konzept dort standhalten würde, ist fraglich.