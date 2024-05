Triptane sollten im Rahmen der Selbstmedikation nur an Erwachsene mit ärztlich diagnostizierter Migräne abgegeben werden (s. Abb.). Diese Personen haben daher meistens bereits Erfahrung mit verschreibungspflichtigen Triptanen. Wenn die bisher eingenommenen Triptane effektiv waren, sollte versucht werden, ein Triptan auszuwählen, welches in der Wirkdauer und im Wirkeintritt vergleichbar ist (s. Kasten „Wirkeintritt und -dauer von Triptanen“).

Möchte ein Patient einen möglichst schnellen Wirkeintritt kombiniert mit einer langen Wirkdauer, hat sich in Studien die gemeinsame Einnahme von Sumatriptan mit Naproxen als besonders effektiv herausgestellt. Migränepatienten, welche häufig unter Wiederkehrkopfschmerz leiden, nützt oftmals ein Triptan mit langer Wirkdauer wie Naratriptan am besten, da hier die Wahrscheinlichkeit für einen wiederkehrenden Kopfschmerz geringer ist. Mit Rizatriptan wird demnächst ein orales Triptan mit schnellem Wirkeintritt im OTC-Bereich zur Verfügung stehen. Die Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung, die notwendig war, um Rizatriptan aus der Rezeptpflicht zu entlassen, ist am 9. Mai 2024 in Kraft getreten. Noch stehen aber keine entsprechenden Präparate in der Sichtwahl. Die Hersteller müssen zunächst noch die nötigen Änderungen etwa bezüglich der Deklaration und Indikation beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beantragen. Von Rizatriptan profitieren vor allem Patienten, die unter kurzen, heftigen Migräneattacken leiden. Da die Einnahme nach dem Essen den Wirkeintritt bei Rizatriptan um circa eine Stunde verzögert, sollte es auf möglichst nüchternen Magen eingenommen werden.