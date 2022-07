Jede zweite Apotheke hat offene Stellen

Im vergangenen Juni hat das Institut für Handelsforschung Köln für seine Apokix-Umfrage 253 Apothekenleiter und -leiterinnen rund um das Thema Personal befragt. Zunächst: Wie ist die Personalausstattung grundsätzlich? Im Durchschnitt beschäftigen die befragten Apotheker 2,8 Approbierte, davon die Hälfte in Teilzeit. Dazu kommen 4,9 PTA (Teilzeit 63 Prozent) und 1,7 PKA (Teilzeit 57 Prozent). Kaum noch eine Rolle spielen dagegen Vorexaminierte/Apothekerassistenten und Pharmazieingenieure.

Doch offenbar gibt es zahlreiche offene Stellen. So waren 59 Prozent der Befragten in den vergangenen zwölf Monaten auf Apotheker- und 69 Prozent auf PTA-Suche. Der häufigste Grund dafür war „wachsender Personalbedarf“, gefolgt von Verringerung der Arbeitszeit, Abwanderung in eine andere Apotheke sowie Ruhestand. Jeweils fast die Hälfte der Befragten war bei der Personalsuche nicht (Personal gesucht, keine Stelle besetzt) oder nur teilweise (Personal gesucht, Stellen nicht alle besetzt) erfolgreich. Als Grund dafür wird vor allem ein Mangel an Bewerbungen genannt. Mit deutlichem Abstand folgen zu hohe Gehaltsforderungen, nicht passende Arbeitszeitwünsche sowie mangelnde Qualifikation der Bewerber. Aktuell hat knapp die Hälfte der Apokix-Teilnehmer offene Approbierten- und PTA-Stellen ausgeschrieben, sowohl in Teil- als auch in Vollzeit.