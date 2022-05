Das Aktionsbündnis Patientensicherheit hat in diesem Jahr das durch die Stiftung Patient & Klinische Pharmazie geförderte Projekt „‚Renal Pharmacist‘ – Etablierung und Vernetzung der stationären pharmazeutischen Betreuung von niereninsuffizienten Patienten an vier Standorten in Deutschland“, so der offizielle Name, mit dem 1. Platz des Deutschen Preises für Patientensicherheit 2022 ausgezeichnet.