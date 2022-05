1. Platz für AMTS-Projekt „Renal Pharmacist“

Am 12. Mai wurde der Deutsche Preis für Patientensicherheit 2022 verliehen. Der mit 10.000 Euro dotierte 1. Platz ging in diesem Jahr an das Projekt „Renal Pharmacist“. Die beteiligten Apotheker:innen haben an vier nicht universitären Krankenhäusern eine pharmazeutischen Betreuung von niereninsuffizienten Patienten etabliert.