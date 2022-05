Bei Metformin an Vitamin B12 denken?

In einer 2017 im „Journal of Diabetes and its Complications“ veröffentlichten Studie („Vitamin B12 deficiency is associated with cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes“) hatten Wissenschaftler:innen den Zusammenhang zwischen Vitamin-B12-Serumspiegeln und Neuropathie (CAN, kardiovaskuläre autonome Neuropathie) untersucht und herausgefunden, dass Typ-2-Diabetiker, vor allem unter Metformin oder PPI, einen stärkeren Vitamin-B-12-Mangel aufwiesen als Diabetiker ohne diese Arzneimittel, und dass der Vitamin-B-12-Status in „umgekehrtem Zusammenhang“ mit einer Neuropathie stehen könnte. Das heißt: Ob Vitamin B 12 eine kausale Rolle für die Entwicklung einer Neuropathie spielt, war zwar unklar, doch schienen niedrige Vitamin-B-12-Spiegel mit einer Neuropathie assoziiert. Eine 2019 im „Journal of the Pakistan Medical Association“ veröffentlichte Studie konnte ebenfalls eine hohe Prävalenz für einen Vitamin-B-12-Mangel bei mit Metformin behandelten Typ-2-Diabetikern (29 Prozent) zeigen, jedoch korrelierte der Vitamin-B-12-Mangel in dieser Arbeit nicht mit der Rate an peripherer Neuropathie bei den Diabetikern.

Die Nationale Versorgungsleitlinie Neuropathie bei Diabetes im Erwachsenenalter überarbeiten Wissenschaftler:innen derzeit, die abgelaufene Version geht auf Vitamin B 12 nicht ein.