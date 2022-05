Die Online-Apotheken-Tochter PillPack des Internetriesen Amazon muss rund 5,8 Millionen US-Dollar für überhöhte Insulinrechnungen an die US-Bundesregierung, 30 Bundesstaaten und den District of Columbia zahlen. Das Unternehmen will mittels eines Vergleichs Vorwürfe ausräumen, wonach es mehr Insulin-Injektionsstifte abgegeben habe, als die Patienten benötigten und damit zu viel Geld für staatliche Krankenversicherungsprogramme ausgegeben hat.