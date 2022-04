Upadacitinib punktet bei atopischer Dermatitis

Nun wurden im Rahmen einer Follow-up-Analyse von zwei doppelverblindeten Phase-III-Studien Langzeitdaten mit 1.609 Patienten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Upadacitinib über eine Anwendungsdauer von 52 Wochen ermittelt. Die Wissenschaftler veröffentlichten ihre Studie Anfang März 2022 im Fachjournal „JAMA Dermatology“ („Efficacy and Safety of Upadacitinib in Patients With Moderate to Severe Atopic Dermatitis Analysis of Follow-up Data From the Measure Up 1 and Measure Up 2 Randomized Clinical Trials“).