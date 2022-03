Aber es hilft doch!?

Wie lässt sich aber erklären, dass viele Menschen sich trotzdem subjektiv deutlich besser fühlen, wenn sie bei Erkältungssymptomen ein Vitamin-C-Präparat einnehmen oder eine heiße Zitrone trinken? Hier hat der Psychoneuroimmunologe Professor Christian Schubert überzeugende Antworten gefunden: Nach heutigen Erkenntnissen stehen Immunsystem und Psyche in Wechselwirkung miteinander und sprechen eine „gemeinsame Sprache“. Allein die Bedeutung, die wir einem Produkt zuschreiben, also der Einnahme von Vitamin C bei Erkältung, erzeugt so viel Kraft und Sinn, dass der Organismus eine gewaltige Wirkung erfährt. Das im Körper erzeugte „Gefühl der Unterstützung“ stärkt das Immunsystem und die Wirksamkeit der Killerzellen. Jede Form der Nahrungsaufnahme, also auch der Aufnahme eines Nahrungsergänzungsmittels, steht zudem in einem sozialen Kontext. Ein als positiv und förderlich empfundenes Umfeld kann jedes „Superfood“ in ein „Soulfood“ verwandeln.

Fazit: Auch wenn die Wirkung von Vitamin C bei Erkältungskrankheiten nicht wissenschaftlich belegt ist, kann die Einnahme helfen. Ein „Boostern“ des Immunsystems im Sinne einer Impfung ist zwar nicht möglich, ein Wohlfühleffekt aber durchaus vorstellbar.