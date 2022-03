Seit der Gründung im Jahre 2000 engagiert sich die unabhängige pharmazeutische und gemeinnützige Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen weltweit in Katastrophengebieten und versorgt Menschen in Not. In Reaktion auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine wird die Organisation jetzt ihre für Auslandseinsätze ausgebildeten Mitglieder an die Grenzen zur Ukraine zu bringen, um von dort Menschen in der Ukraine sowie Geflüchteten zu helfen. Zudem arbeitet Apotheker ohne Grenzen in enger Kooperation mit der polnischen Hilfsorganisation Polish Medical Mission (PMM), die auch direkt in der Ukraine agiert. Gemeinsam organisieren AoG und PMM medizinischen Bedarf für ukrainische Krankenhäuser.