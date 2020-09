Kanton Aargau ermöglicht Impfungen in der Apotheke

In den meisten Schweizer Kantonen ist es für Erwachsene eine Selbstverständlichkeit, sich einfach in einer Apotheke impfen zu lassen. Auf der Plattform impfapotheke.ch des Apothekerverbandes pharmaSuisse ist mit einem Klick auf eine Landkarte zu erfahren, in welcher Apotheke in den einzelnen Kantonen dies möglich ist. Noch keine Impfung, sondern nur eine Impfberatung bieten bislang die Kantone Aargau, Appenzell/Innerrhoden und Appenzell/Ausserrhoden an. Doch im Aargau ändert sich das in Kürze.