Wer erklärt den Menschen die schöne neue E-Rezept-Welt? Die Gematik mit ihrer eigens dafür eingerichteten Hotline wird es nicht sein, meint Kassenchef Hans Unterhuber. Bei der E-Rezept Welcome Party der Firma Scanacs sagte der Vorstandsvorsitzende der SBK am heutigen Dienstag, wenn die elektronischen Verordnungen und mit ihnen die Gematik-App in der breiten Bevölkerung ankommen, werden die Menschen zunächst viele Fragen haben. Auch kleine Hindernisse etwa bei der Nutzung der App könnten Probleme bereiten. Doch so gut sich Apotheken und Kassen auch auf den Start vorbereitet hätten – viele Fragen werden sie seiner Einschätzung nach nicht beantworten können, weil sie nicht an der Entwicklung der App beteiligt seien.