Bund und Länder haben sich am gestrigen Montag auf neue Quarantäneregeln für SARS-CoV-2-Infizierte und deren Kontaktpersonen geeinigt: Ihnen wird künftig „dringend empfohlen“, sich für mindestens fünf Tage in Isolation zu begeben und anschließend Schnelltests zu machen, bis sie negativ sind. Strengere Vorgaben bleiben für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und in der Pflege.