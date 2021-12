Chargenprüfung ist kein Freifahrtschein

Dasselbe gilt aber auch umgekehrt: Kann eine Charge nicht verifiziert werden, kann unter Umständen trotzdem ein Zertifikat erstellt werden. Die Chargenprüfung sei keine Pflicht, sondern als zusätzliche Möglichkeit zur Prüfung gedacht, bestätigt ein DAV-Sprecher auf Nachfrage der DAZ. Wenn es sonst keinerlei Zweifel an der Echtheit des vorgelegten Impfnachweises gibt, könne auch ohne erfolgreiche Chargenprüfung ein digitales Zertifikat erstellt werden.

Warum sich eine echte Charge nicht verifizieren lässt, kann verschiedene Gründe haben. So hat es am gestrigen Donnerstag Probleme mit einzelnen Chargen von Spikevax gegeben. Die Ursache, dass sie vom System nicht gefunden wurden, lag wohl beim Paul-Ehrlich-Institut. Zudem wurden bei Comirnaty teils die verlängerte Haltbarkeit nicht berücksichtigt. Und auch Chargen nicht vom PEI, sondern im Ausland freigegebener Impfstoffe kennt das System nicht. Solche finden sich beispielsweise in Impfpässen von Personen, die in anderen Ländern oder in Einrichtungen der US-Regierung oder der US-Streitkräfte geimpft wurden.

Ob trotz erfolgreicher Chargenprüfung das Zertifikat verweigert oder eines ausgestellt wird, obwohl die Charge nicht verifiziert werden konnte, liegt im Ermessen der Apotheke.