Die geheimnisvolle Wurzelstock-Droge

Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein Ingwergewächs, aber anders als von meinen Verwandten Ingwer und Curcuma haben nur wenige von mir gehört. Apothekerinnen und Apotheker, die bewandert in der Heilpflanzenkunde sind, kennen mich durchaus. Gern nutzen sie meinen Wurzelstock.

Schon im fünften Jahrhundert erschienen meine Rhizomstücke in Arzneibüchern, allerdings nur in chinesischen. Im 16. und 17. Jahrhundert reiste ich über Russland nach Mitteleuropa ein, daher wurde ich auch manchmal als „russische Wurzel“ bezeichnet. Erst im 19. Jahrhundert wurde ich in der preußischen Pharmacopoe als Bestandteil der Tinctura aromatica aufgeführt. Als Wurzelstockdroge findet man mich heute aber nur noch in wenigen Offizinen. Trotzdem bin ich in jeder Apotheke, denn ich bin eines der 13 Heilpflanzen in „Klosterfrau Melissengeist“.

Ich bin für meine karminative und antiphlogistische Wirkung bekannt und helfe gern bei Magenverstimmungen. Meine würzige Schärfe könnte der Grund sein, warum Hildegard von Bingen riet: „Wer Herzweh hat und im Herzen schwach ist“, der solle genügend von mir essen, dann ginge es ihm besser.

Natürlich passe ich auch gut zum Essen – am besten verwendet man das frische, geriebene Rhizom, aber auch das getrocknete kann eingesetzt werden. Oft findet man mich in Cola-Getränken, Kräuterlikören oder Curry-Gewürzen. Ich komme aus Südostasien und werde hauptsächlich in Thailand und der südchinesischen Provinz Hainan kultiviert. Trotzdem bringt man mich auf Gewürzmärkten immer wieder mit der Insel Laos in Verbindung.

Frage: Wer bin ich?