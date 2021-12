AOK Bayern und Zava starten Wiederholungsrezepte

Seit Anfang 2020 stehen die rechtlichen Grundlagen für Wiederholungsrezepte: Ärztinnen und Ärzte sollen beim Ausstellen eines Rezepts vermerken können, dass der oder die Versicherte das verordnete Medikament insgesamt bis zu viermal innerhalb eines Jahres in einer Apotheke beziehen darf, ohne eine weitere Verschreibung vorlegen zu müssen (§ 31 Abs. 1b SGB V). Vor allem die Ärzteschaft sah diesen Schritt von Anfang an kritisch. Die Selbstverwaltung – GKV- Spitzenverband, Kassenärztliche Bundesvereinigung und Deutscher Apothekerverband – war sodann gefordert, die Details zum neuen Verordnungsweg auszuarbeiten. Doch dies geschah nur schleppend. Bis heute gibt es keine Mehrfachverordnung. Vielmehr verständigte man sich, zunächst auf das E-Rezept zu warten. Und bekanntlich ist auch hier der Zeitplan des Gesetzgebers in Wanken geraten. Gut möglich, dass ein weiteres Jahr ins Land geht, ehe die Wiederholungsrezepte flächendeckend in der Versorgung ankommen.