Aus für die Zava-App

Die Online-Arztpraxis Zava kooperiert mit zahlreichen Playern im Gesundheitsmarkt, darunter die Shop Apotheke. Dieser wurde allerdings zunächst durch das LG Konstanz untersagt, für die eine Kooperation mit dem Telemedizinanbieter zu werben. Geklagt hatte ein Apotheker aus Konstanz. Der niederländische Versender ist allerdings in Berufung gegangen. Das zuständige OLG Karlsruhe will die Entscheidung noch im Dezember verkünden.

Außerdem arbeitet Zava mit der von Phoenix und Noventi ins Leben gerufenen Plattform gesund.de zusammen. Über diese können Patient:innen ihre von den Zava-Ärzten ausgestellten Verordnungen in Apotheken vor Ort einlösen. Und es besteht eine Kooperation mit der AOK Bayern, bei der Wiederholungsrezepte bei Asthma und Schilddrüsenunterfunktion ausgestellt werden können.