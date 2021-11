Das plant der drittgrößte Versender im Markt

Nichtsdestrotz geht Scheel davon aus, dass das Jahr 2022 viele Überraschungen bergen wird und im Online-Apothekenmarkt viel passieren wird. Im nächsten Jahr werde „Geschichte geschrieben“, davon ist Scheel überzeugt. Zu der Frage, ob er auch mit Amazon verhandelt, möchte er sich allerdings nicht äußern. Hintergrund der Frage ist, dass Gründer Fritsch in einem früheren Gespräch mit dem Handelsblatt erklärt hatte, dass man mit dem Online-Riesen sprechen würde, wenn er auf Apologistics zukäme. Auf der Webseite wird Amazon zumindest als „Business-Partner“ gelistet.

Grundsätzlich würde Scheel ein Verkauf aber nicht überraschen, wie er erklärt. Er begründet das damit, dass der Investor THI inzwischen dreieinhalb Jahre an Bord ist. Die Art des Investments sei üblicherweise auf drei bis fünf Jahre angelegt. Und die seien in den nächsten zwei Jahren – so lange geht der kürzliche gestartete Wachstumsplan – deutlich überschritten. THI hält 65 Prozent an Apologistics, die restlichen 35 Prozent gehören dem Gründer Michael Fritsch.