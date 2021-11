Ohne Impfspritzen keine Impfung – WHO warnt vor Engpass

Die WHO ruft aktuell Mitgliedsländer auf, langfristig zu planen und zu ordern, damit Hersteller von Impfspritzen entsprechend ihre Kapazität erhöhen können. Das brauche sechs Monate Vorlauf. Denn angesichts der Milliarden von Corona-Impfungen weltweit droht nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Engpass bei Impfspritzen. Im kommenden Jahr könnten ein bis zwei Milliarden Spritzen fehlen, sagte WHO-Spezialistin Lisa Hedman am Dienstag in Genf. Betroffen wären dann vor allem ärmere und kleine Länder, die nur kleine Bestellungen aufgeben und deshalb bei den Herstellern keine Priorität hätten. Wenn reiche Länder Corona-Impfstoffe an ärmere Länder abgeben, sei es sinnvoll, die Spritzen gleich mitzuliefern, sagte Hedman.