DAV sucht engagierte Apotheken

Nach einer pandemiebedingten Verschiebung im vergangenen Jahr hat der Deutsche Apothekerverband (DAV) jetzt zum vierten Mal den Deutschen Apotheken-Award (DAA) ausgeschrieben. Im kommenden Jahr sollen erneut preiswürdige Initiativen und Projekte mit engem Bezug zu Apotheke und Pharmazie ausgezeichnet werden.

Ab sofort können sich Apothekerinnen und Apotheker, aber auch Projektpartner, Kammern und Verbände in den beiden Kategorien „Moderne Apotheke“ und „Apotheke und Patient“ bewerben. Um das außerordentliche Engagement der Apothekerinnen und Apotheker im Rahmen der Pandemiebekämpfung zu würdigen, wurde die Kategorie „Apotheke und Patient“ um „besondere Leistungen während der Corona-Pandemie“ erweitert.

Die Ausschreibungsfrist endet am 11. Februar 2022. Nach der Auswahl durch eine Jury findet die Preisverleihung im Anschluss an das DAV-Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbands am 28. April 2022 in Berlin statt. Gastgeber ist der DAV-Patientenbeauftragte Berend Groeneveld. Der erste Preis in den beiden Kategorien ist mit jeweils 2.500 Euro dotiert, die zweiten und dritten Preise mit jeweils 1.000 bzw. 500 Euro.