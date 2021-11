Ärzte können noch bis Mitte 2022 Papierrezepte ausstellen

Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) am heutigen Donnerstag in den „Praxisnachrichten“ informiert, können niedergelassene Ärztinnen und Ärzte noch bis zum 30. Juni 2022 Rezepte und Krankschreibungen wie gewohnt in Papierform ausstellen. Dies habe der KBV-Vorstand jetzt in einer Richtlinie festgelegt – zur „Sicherstellung der Versorgung“, wie es heißt.