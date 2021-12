Die möglichen Nebenwirkungen von Molnupiravir

Vergessen wird leicht, dass diese „einfache“ – da orale – Therapieoption Nebenwirkungen hat, weswegen auch das Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA die Notfallzulassung des COVID-19-Arzneimittels nur mit knapper Mehrheit empfahl: mit 13 Stimmen für eine Zulassung und zehn dagegen. Was macht Molnupiravir nicht ganz unproblematisch? Informationen darüber liefert das „FDA Briefing Document“ vom 30. November 2021. Auch wenn diese Hintergrundinformationen, die von der Food and Drug Administration (FDA) für die Mitglieder des Beratenden Ausschusses erstellt wurden, oft Bewertungen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen enthalten, die von einzelnen FDA-Gutachtern verfasst wurden, und damit nicht notwendigerweise die endgültige Position aller Gutachter oder die der FDA widerspiegeln, findet man dennoch Hinweise, welche Risiken bei einer Molnupiravirtherapie möglich sind und in Studien bereits beobachtet wurden.