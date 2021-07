Vergangenen Herbst und Winter fielen die saisontypischen Atemwegserkrankungen nahezu aus, die Grippewelle war nicht existent. Auch in den Apotheken brach der OTC-Umsatz im Erkältungssegment ein. In der kommenden Saison könnte das anders aussehen. Intensivmediziner:innen in Deutschland rechnen für Herbst und Winter wieder verstärkt mit diversen viralen Atemwegserkrankungen, wie Grippe oder RSV.