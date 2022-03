UK lässt prophylaktisches Antikörperduo zu

Die für eine Präexpositionsprophylaxe infrage kommenden Menschen erhalten einmalig je 150 mg Tixagevimab und 150 mg Cilgavimab, wobei die intramuskulären Injektionen separat und aufeinanderfolgend verabreicht werden. In Studien konnte die Antikörperkombination verglichen mit Placebo das relative Risiko, symptomatisch an COVID-19 zu erkranken, um 77 Prozent reduzieren. Ausgewertet wurden Daten von 5.172 Teilnehmer:innen, die entweder Evusheld (3.441) oder Kochsalzlösung (1.731) erhalten hatten. In der Evusheld-Gruppe erkrankten acht Teilnehmer:innen symptomatisch an Corona, in der Placebogruppe waren es 17. Datenerhebung war nach 83 Tagen. Allerdings bestätigen auch spätere Auswertungen, eine schützende Wirkung nach sechs Monaten. In der Antikörpergruppe erkrankte kein Patient schwer oder verstarb, unter Placebo kam es hingegen zu fünf schweren COVID-19-Verläufen und zwei coronabedingten Todesfällen.