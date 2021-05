Was macht COR-101 so besonders?

Ein SARS-CoV-2-Antikörper, der auch noch in fortgeschrittenem COVID-19-Stadium gegeben werden kann – COR-101 sollte man sich vielleicht merken. Der Antikörper wird derzeit mit 45 mäßig bis schwer erkrankten und hospitalisierten COVID-19- Patienten in Phase 2b/2-Studien untersucht. Wie funktioniert COR-101 und was macht ihn besonders?