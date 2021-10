Das Personal-Karussell verlangsamen

Schon bei der Einstellung lässt sich der Personalfluktuation vorbeugen. Mit einem detaillierten Gespräch über die gegenseitigen Erwartungen und Wünsche können beide Seiten einschätzen, was später auf sie zukommt – die obige Auflistung deutet auf einen Teil der möglichen Themen hin. Dabei sollte keine der Seiten etwas versprechen, das sie nachher nicht halten kann.

Die Führungskräfte sind jedoch keine Hellseher. Für die Reduktion der Personalfluktuation können auch die Angestellten Verantwortung übernehmen, indem sie ihre Bedürfnisse äußern. Dabei ist die Führungskraft für eine Unternehmenskultur verantwortlich, in der jeder einen Weg finden kann, gehört zu werden.

