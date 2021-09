Ein Quartett ist der neue Standard – kein Deprescribing bei Herzinsuffizienz

In den Studien EMPA-REG (Empagliflozin), CANVAS und CREDENCE (Canagliflozin), DAPA-HF & DECLARE TIMI-58 (Dapagliflozin) und VERTIS-CV (Ertugliflozin) fielen die SGLT-2-Hemmer nicht nur als sicher, sondern sogar als stark wirksam in der Behandlung der Herzinsuffizienz auf. Dies spiegelt sich nun in der aufgewerteten Erstlinienempfehlung wider. Ab sofort wird nun also ein Quartett neuer Standard in der Pharmakotherapie.