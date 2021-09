Erster DNA-basierter Corona-Impfstoff

In einer adaptiven, multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-I/II-Dosiseskalationsstudie an über 1.000 gesunden erwachsenen Freiwilligen (CTRI/2020/07/026352) hatte sich ZyCov-D bereits als sicher erwiesen und eine starke immunogene Reaktion ausgelöst. Die Notfallzulassung beruht nun auf Zwischenergebnissen einer randomisierten, multizentrischen, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-III-Studie (CTRI/2021/01/030416), die in Indien mit rund 28.000 Teilnehmern an über 50 Zentren durchgeführt wird. Die Daten stammen aus der zweiten Corona-Welle, als die neuen mutierten Stämme, insbesondere die Delta-Variante, dort bereits vorherrschend waren. 1.000 Probanden gehörten zur jugendlichen Bevölkerung im Alter von zwölf bis 18 Jahren. In der Zwischenanalyse wurde eine primäre Wirksamkeit von 67 Prozent hinsichtlich der Verhinderung symptomatischer RT-PCR-positiver Fällen erreicht. Von 81 symptomatischen Infektionen traten 21 in der Impfstoff- und 60 in der Placebo-Gruppe auf. Moderate COVID-19-Erkrankungen soll der Impfstoff zu 100 Prozent verhindern können. Darüber hinaus traten nach Verabreichung der zweiten Dosis Impfstoff keine schweren Fälle oder Todesfälle aufgrund von COVID-19 auf. Auch bei den Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren war das Sicherheitsprofil von ZyCov-D gut. Das Unternehmen will den Impfstoff bald auch an Fünf- bis Zwölfjährigen testen. Ende April hat Zydus Cadila die Produktion von ZyCoV-D mit einer Jahreskapazität von 240 Millionen Dosen aufgenommen. Bis Anfang 2022 sollen bis zu 50 Millionen Impfdosen bereitgestellt werden. Eine Zulassung in anderen Ländern soll bislang nicht in Sicht sein.