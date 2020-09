Curevac startet mit mRNA-Impfstoff in Phase IIa

Laut WHO befinden sich mittlerweile 40 COVID-19-Impfstoffkandidaten in der klinischen Entwicklung. Nur bei wenigen davon handelt es sich allerdings um mRNA-Impfstoffe, neben Curevac werden dort weitere Hersteller aufgeführt, von denen zwei in der klinischen Entwicklung schon weiter fortgeschritten sind:

Insgesamt gibt es noch kaum praktische Erfahrung mit genbasierten Impfstoffen, weder bei RNA- noch DNA-Vakzinen. Allerdings müssen RNA-Impfstoffe anders als die DNA-Vakzinen nicht in den Zellkern gelangen, können also auch nicht in das menschliche Genom eingebaut werden – ein Vorteil in puncto Sicherheit. Auch gegenüber herkömmlichen Impfstoffen hätte ein RNA-Impfstoff unter dem Sicherheitsaspekt Vorteile: Das Risiko für Verunreinigungen ist geringer, zudem wird die RNA im Körper rasch abgebaut. Eine RNA-Vakzine hätte außerdem den Vorteil, dass sie schnell und einfach in großen Mengen produziert werden kann – technologische Probleme sind aber dennoch zu bewältigen. Insofern bleibt Curevac in der Corona-Impfstoffentwicklung wohl vorerst ein Hoffnungsträger, auch wenn das Unternehmen nicht unter den ersten sein sollte, die einen Corona-Impfstoff liefern.