Apotheken stemmen das Gros der Faktor-VIII-Versorgung

Laut Zahlen des Marktforschungsinstituts IQVIA ist die Verschiebung des Hämophiliemarktes deutlich zu spüren. So sieht man einen sprunghaften Anstieg der Abgaben von Hämophiliepräparaten über die Apotheken vom zweiten (Q6-2020) zum dritten Quartal 2020 (Q9-2020) – also mit dem Start des Apothekenvertriebsweges. Dabei findet eine Verschiebung zwischen den Sektoren Klinik und Apotheke statt: Anhand der Umsatzentwicklung von Faktor VIII-Präparaten in Kliniken und Apotheken sieht man, dass der Umsatz von etwa 52 Millionen Euro im zweiten Quartal 2020 auf 96 Millionen Euro im dritten Quartal (+86,2 Prozent) und 152 Millionen im vierten Quartal 2020 (weiteres Plus von 57,7 Prozent) steigt. Die Apotheken gewinnen anteilig am Umsatz von 34 Prozent (Q6-2020) auf 58 Prozent (Q9-2020) auf 95 Prozent (Q12-2020). Im gleichen Zug sank der umsatzmäßige Anteil an der Versorgung über die Kliniken von 66 Prozent (Q6-2020) über 42 Prozent (Q9-2020) auf 5 Prozent (Q12-2020). Diese Verteilung blieb im ersten Quartal 2021 stabil erhalten.