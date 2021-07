Bereits am 15. April hat der Gemeinsame Bundesausschusses (G-BA) eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie beschlossen. Dieser Beschluss ist nun im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und zum 3. Juli 2021 in Kraft getreten. Wichtig für Apotheker ist vor allem: Das rosa Rezept zulasten der GKV ist fortan nur noch 28 Tage, statt wie bislang einen Monat, gültig. Entsprechend lautet § 11 Absatz 4 der Arzneimittel-Richtlinie nun wie folgt: „Verordnungen dürfen längstens 28 Tage nach Ausstellungsdatum zulasten der Krankenkasse beliefert werden.“ Zudem ergänzt ein weiterer Satz diesen Absatz, der regelt, was zu tun ist, sollte der letzte Belieferungstag auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen – verlängert sich dann die Belieferungsfrist?